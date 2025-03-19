Arpaçay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.İlçe merkezindeki bir restoranda gerçekleştirilen programa; Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcıları Sümeyra Akköz ve Selman Özbek, Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren, İlçe Emniyet Amiri Aykut Bağcı, İlçe Müftüsü Mesut Alkış, Vakıf Müdürü Semra Çelik Osmanoğlu ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.İftar programında Kaymakam Muhammed Burak Akköz, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek masalarını ziyaret etti ve kendileriyle sohbet etti.Programda konuşan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, "Siz kıymetli ailelerimizle bir arada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum" diyerek, vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andığını ve gazilere minnettarlığını ifade etti.Sıcak ortamda gerçekleşen iftar yemeği yapılan duaların ardından sona erdi.