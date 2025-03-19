Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Ramazan ayı vesilesiyle şehit ve gazi aileleriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Kaymakam Demirtaş, ailelerle tek tek ilgilenerek onların taleplerini dinledi.İftar programında konuşan Kaymakam İsmail Demirtaş, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamızı, canlarını hiçe sayarak mücadele eden kahramanlarımıza borçluyuz. Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Her zaman yanınızdayız" dedi.Programda duygusal anlar yaşanırken, iftarın ardından şehitler için dualar edildi. Katılımcılar, böyle anlamlı bir organizasyonda bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.Kaymakam Demirtaş, bu tür buluşmaların devam edeceğini belirterek, "Devletimizin kapısı da, gönlümüz de daima sizlere açıktır" mesajını verdi.