Arpaçay’da meyve fidanları toprakla buluştu, toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.Kars’ın Arpaçay ilçesinde çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla meyve fidanı dikim etkinliği gerçekleştirildi. Eski Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Kars Valiliği ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 250 adet ceviz, zerdali, kayısı ve badem fidanı toprakla buluşturuldu.Fidan dikim etkinliğine Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcısı Selman Özbek, Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçe kurum amirleri, öğrenciler ve özel eğitim öğrencileri katıldı.Orman İşletme Müdürlüğü’nün uzman ekiplerinin gözetiminde gerçekleşen dikim çalışması, geleceğe nefes olacak bir adım olarak değerlendirildi.Yetkililer, bu tür etkinliklerle hem doğaya katkı sağlanmasının hem de genç nesillerde çevre bilinci ve doğa sevgisinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.