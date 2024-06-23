Çıldır Gölü kenarında bulunan Kütük Ev Mesire Alanı çöplerden arındırıldı, genel temizliği yapıldı.Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar tarafından piknik alanı olarak kullanılan Kars Arpaçay’a bağlı Çanaksu köyü sınırlarında Çıldır Gölü kenarında bulunan Kütük Ev Mesire alanının genel temizliği, çöplerin toplanması ve dezenfekte yapılması için Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığı işbirliği yaptı. Yapılan işbirliği ile mesire alanı baştan aşağıya temizlendi. Çöpleri alındı, zararlı otlardan arındırıldı. Toplanan çöpler ise belediye ait kamyonlara doldurularak çöp döküm sahasına götürüldü.Mesire alanında yapılan çalışmaları Kaymakam Muhammed Burak Akköz ile Belediye Başkanı Zeki Elma da yerinde gördü. Bizzat çalışmalara eşlik eden Akköz ile Elma vatandaşlardan mesire alanını temiz kullanmalarını istedi. Kaymakam Akköz ile Başkan Elma daha sonra bölgeden ayrıldı.