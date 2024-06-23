Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, ilçedeki esnaf ve vatandaş ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.Halkın sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerini değerlendiren Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, Patnos’u modern bir şehir haline getirme hedefini kararlılıkla sürdürüyor. Taşkın, vatandaşlarla yaptığı görüşmelerde, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan yol problemlerinin önümüzdeki günlerde çözüleceğini müjdeledi.Başkan Taşkın, "Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. İlçemizde sağlam bir yol kalmamış durumda. Allah’ın izniyle bu yolları tamamen yenileyeceğiz. Halkımızın daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanına kavuşması için gerekli tüm çalışmaları yapacağız" dedi.Hizmet sevdasıyla yola çıktıklarını ifade eden Taşkın, "Hedefimiz, Patnos’u çağdaş bir yaşam standardına kavuşturmak. Bu doğrultuda, sadece yol sorunlarını değil, su, kanalizasyon ve diğer altyapı eksikliklerini de gidereceğiz. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağız" dedi.Patnos halkı da Başkan Taşkın’ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyenin çalışmalarından dolayı teşekkür etti. vatandaşlar, yol ve diğer altyapı sorunlarının kısa sürede çözülmesini beklediklerini belirtti. Başkan Taşkın, Patnos’u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini yineledi.