Kars’ın Arpaçay ilçesinde ilginç bir doğa olayı yaşanıyor. İlçe merkezinde güneşli hava, bazı köylerde ise kar yağışı etkili oluyor.Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı, Çanaksu ve Doğruyol köylerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, kısa sürede köyleri beyaza bürüdü. Baharın ortasında yağan kar, köylerde adeta kış mevsimini yeniden yaşattı.Kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Köy sakinleri, Nisan ayında yağan kara şaşırdıklarını belirterek, havaların yeniden soğumasıyla birlikte günlük yaşamda da kış koşullarının etkili olmaya başladığını ifade etti.Öte yandan, Arpaçay ilçe merkezinde ise güneşli ve bahar havası hakim. Arpaçay yeşilin bütün tonlarıyla baharı karşılarken, köylerinde ise kışın beyazı kameralara yansıdı. Kartpostalı aratmayan görüntüler bahar ile kışı aynı anda insanlara yaşatıyor.