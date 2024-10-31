Malatya’nın Arguvan ilçesinde yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde kotuna altına alındı.İlçeye bağlı İsaköy Mahallesi’nde devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri yaptıkları Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında yaralı bir Kızıl Şahin buldu. Yaralı haldeki şahin, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından güvenli bir şekilde alınıp, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yetkililere teslim edildi.Doğanın korunması ve vahşi yaşamın desteklenmesi adına büyük önem taşıyan bu müdahale sonrası Kızıl Şahin, Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı. Şahin, burada tedavi altına alınacak ve sağlığına kavuşması durumunda doğal ortamına geri bırakılacak.