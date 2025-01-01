Ardahanlı gençler, 100 yıllık geleneği yılbaşı gecesinde yeniden yaşattı. Geleneksel ’Şişman Oyunu’nu oynayan gençler, ev ve işyerlerinin kapılarını çalıp bahşiş topladı.Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyü gençleri, hayvan postları giyip geleneksel ’Şişman Oyunu’ oynayarak, cadde ve sokakları şenlendirdi. Türküler söyleyip, halay çeken gençlere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.Yeni yıla eğlenerek ve çevre sakinlerini eğlendirerek giren gençler, vatandaşlar tarafından bahşişle ödüllendirildi. Geleneğin 100 yıllardır devam ettiğini söyleyen gençler, "Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyü gençleri olarak köyümüzün bir geleneği olan şişman oyununu oynuyoruz. Bu oyunu her yılbaşında ve özel günlerde oynarız. Hem biz eğleniyoruz, hem de bize eşlik eden vatandaşları eğlendiriyoruz" dedi.