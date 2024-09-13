Ardahan’da uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan firari hükümlü İstanbul’da yakalandı.Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamak" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y.K’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Araştırma ve fiziki takip sonucu U.Y.K’nın İstanbul’un Sultangazi ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Yakalanan U.Y.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.