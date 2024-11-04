Ardahan’da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının ardından yüksek kesimlerde tipi etkili oldu.Ardahan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının şehrin yüksek kesimlerinde yer yer sıfırın altına düştüğü görülürken, yağış bazı bölgelerde tipiye neden oldu.Şehrin yüksek kesimlerinde bulunan köylerde gece boyu etkili olan kar yağışı, araçların üzerini ve yolları beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte tipi de etkili olurken, bazı yerlerde görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.Karayolları ve özel idare ekipleri gece boyu yolların kapanmaması için çalışma başlattı.Kar yağışıyla birlikte tipinin de etkili olduğunu söyleyen Aykut Yıldız, "Kışımız geri geldi. Kar yağışı yeniden başladı. Havalar da soğudu, şu anda da bir tipi esiyor." ifadelerini kullandı.