Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün ön seçime gitti. Türkiye genelinde gerçekleştirilen ön seçim kapsamında Ardahan’da vatandaşlar sandık başına gitti.Ardahan’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim saat 08.00’da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu seçimde Ardahanlı CHP’ye üye 2 bin 200 kişinin yanı sıra vatandaşlar da dayanışma sandıklarında oy kullanıyor.Oy kullanmak üzere Parti binasına gelen CHP Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Yarınlarını düşünen, geleceğini düşünen, çocuklarımızın geleceğini düşünen, demokratik hukuk devleti, tam bağımsız Türkiye’yi düşünen herkesi için oy kullanmaya davet ediyoruz. Bu mesele artık Türkiye cumhuriyetinin var oluş, yok oluş meselesidir’’ dedi.