Ardahan’da şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi.Dünya Doğa Koruma Birliği’nin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan ve şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçisi, Ardahan merkeze bağlı Tepesu köyü arazisinde görüntülendi.Yolunu şaşırıp Ardahan merkeze bağlı Tepesu köyüne inen dağ keçisi, Mert Karadağ tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Köy içerisine kadar inen dağ keçisi, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.