Ardahan’da dondurucu soğuklar, insan yaşamını olduğu kadar yaban hayatını da zorlaştırıyor. Yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı.Ardahan’da etkili olan soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Doğada yaşam mücadelesi veren hayvanlar, yiyecek bulmak için çoğu zaman insanların yaşadıkları yerleşim birimlerine iniyor. Ardahan’da yiyecek bulmakta zorlanan kurt, karla kaplı arazide leş yerken görüntülendi.Ardahan Ovasında çekilen görüntülerde kurt leş yerken cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kurt daha sonra karla kaplı ovanın içlerine doğru ilerleyerek gözlerden kayboldu.