Ahilik Haftası etkinlikleri Ardahan’da düzenlenen törenlerle kutlandı. AESOB Başkanı İskender Alihanoğlu, ’’Mesleği, ticareti ve sanatı güzel ahlak ile bütünleştiren ahilik, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla toplumda düzeni sağlayan kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilikte eğitim hayat boyu devam eder’’ dedi.Ardahan Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Valilik ve Ticaret İl Müdürlüğü destekleriyle 37. Ahilik Haftası Etkinlikleri Ardahan Valiliği önündeki tören alanında gerçekleştirildi.Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, törende yaptığı konuşmada Ahilik değerlerinin mutlaka yaşatılması gerektiğini söyledi. Vali Çiçek, şunları kaydetti:’’Ahilik kültürü nesilden nesile devreden çok önemli bir toplumsal anlayış. Doğruluk, dürüstlük, fedakârlık, cömertlik gibi milli değerlerimizi esnaflarımız çarşıda yaşatır. Bu değerlerimizi korumak ve yaşatmak için yabancı unsurların toplumumuzda kökleşmesini engelleyici tavırlar almalıyız. Toplumsal denetim mekanizmalarını çalıştırarak, toplumsal uyumu sağlamalıyız. Bu uyumu sağlamak da Ahilik gibi kültürel değerlerimize sahip çıkmakla olur’’ dedi.AESOB Başkanı İskender Alihanoğlu da Ahilik örgütlenmesinin temellerinin Ahi Evran-ı Veli tarafından 12. yüzyılda Anadolu’da atılarak günümüze kadar ulaşan en önemli kültürel hazinelerimizden biri olduğunu söyledi. Alihanoğlu, konuşmasında: ’’Temelleri 12. Yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu’da atılan Ahilik teşkilatı; Türk insanının mesleğini, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üreten ve tüketen ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik değerleri esas alan kadim bir müessesedir. Esnaf ve sanatkarların piri Ahi Evran Veli’nin “Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkeleriyle günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ı rahmet ve minnetle yad ediyor, Türkiye ekonomisinin mihenk taşı olan esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.Konuşmaların ardından Vali Hayrettin Çiçek, yılın ahisi seçilen Aydın Karabağ’a plaket ve sertifika takdim ederek kaftan giydirdi. Törende Şed Kuşanma gösterisi de gerçekleştirildi.