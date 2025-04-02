Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan bayramı öncesi başlatılan yol bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Ardahan’da uzun ve sert geçen kış sezonu dolayısıyla karla mücadele kapsamında iş makinelerince yürütülen temizlik ve tuzlama çalışmaları sonrası tahrip olan kent genelindeki yollara yönelik belediye ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak çalışma başlattı.Bozulan yollara asfalt yama ve serim çalışmasıBelediye Başkanı Faruk Demir’in direktifleri doğrultunda vatandaşların ve araçların güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmesi için harekete geçen belediye ekiplerinin tespit ettiği noktalarda hummalı asfalt yama ve serimçalışması devam ediyor.Kent merkezinin ardından mahallelerde sürdürülecek olan asfalt yama ve serim çalışmaları bittikten sonra kaldırımlar da sil baştan elden geçirilecek.