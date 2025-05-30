Ardahan Belediyesi Nuri Vatan Kültür Merkezi eğitmen ve kursiyerleri tarafından hazırlanan özel yılsonu gösterileri sıcak bir ortamda gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin kaydedildiği gösterilere ilgi yoğundu.Belediye Konferans Salonu’nda yapılan yılsonu gösterilerine Belediye Başkanı Faruk Demir, eşi Zuhal Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut ve vatandaşlar katıldı. Katılımın yüksek olduğu gösterilerde Nuri Vatan Kültür Merkezi eğitmen ve kursiyerlerinin sergilediği gösteriler büyük beğeni topladı.Ardahan’da ilk defa Belediye Başkanı Faruk Demir’in inşa ederek faaliyete koyduğu Nuri Vatan Kültür Merkezi’nde bir çok sanat dalında yüzlerce kursiyere eğitim veriliyor. Bu kapsamda Kültür Merkezi’nde 2004-2005 eğitim döneminde verilen emek ve ortaya konulan çabaların vatandaşlarla paylaşılması için 2 gün boyunca yapılan etkinlikte eğitmen ve kursiyerler, sahnede gösterdikleri performanslarla gönülleri fethettiler. Program bitiminde Belediye Başkanı Faruk Demir ile eşi Zuhal Demir, Nuri Vatan Kültür Merkezi eğitmen ve kursiyerlerine teşekkür ederek sertifikalarını verdi.