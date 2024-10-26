Aras Elektrik’in sorumluluk alanlarından biri olan Kars’ta aydınlatma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile şehrin hem mevcut altyapısı güçlendiriliyor hem de halkın yaşam kalitesi yükseltiliyor.“Aydınlık Bir Kars”Modern şehir yaşamında aydınlatmanın önemine vurgu yapan Kars İl Koordinatörü Zafer Demir: “Yürüttüğümüz aydınlatma çalışmalarıyla birlikte sistemlerimizin kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Şehrimizi aydınlattığımız 41 bin 27 adet sokak lambamızla ilimizin aydınlatma altyapısını modernize ettik. Düzenli olarak yaptığımız bakım ve onarımlar sayesinde de arızaların hızlı bir şekilde giderilmesini sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.Periyodik kontroller yapıyoruzDemir: “Aydınlatma çalışmalarımızda periyodik kontrollerimizi mutlaka yapıyoruz. Yaptığımız bu kontrollerde ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni aydınlatma tesisleri inşa ediyor, mevcut aydınlatma şebekelerinin ise bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla merkez ve ilçelerin sorunsuz bir şekilde aydınlanması için yoğun çaba gösteriyoruz” dedi.Kars’ta önemli güzergahların aydınlatma kalitesini yukarı taşıdıklarını, modern şehir inşası için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Demir, bu sayede şehrin daha güvenli olduğuna değindi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kentteki şebeke altyapısını güçlendirmek ve müşterilerin yaşam kalitesini yükseltmek için yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi.Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, Aydınlatma yatırımına yönelik ise; “Faaliyet gösterdiğimiz Kars’ta değer katacak önemli çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda aydınlatmasını tamamladığımız yerler aydınlık ve modern bir görünüme kavuştu. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilimizdeki aydınlatma şebekesi altyapısına yönelik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu sayede, müşterilerimize her köşesi daha aydınlık, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Kars sunmaya devam edeceğiz” dedi.