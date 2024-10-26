Malatya’nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Darende ilçesine bağlı Sandıkkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Darende istikametine seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 44 HB 400 plakalı hafif ticaret araç önünde ilerleyen M.E.A. yönetimindeki 44 DZ 376 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.