Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Erzurum 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında kente gelen Arap Devletleri Ligi Büyükelçileri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.Arap Birliği Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Abdelhamid Abdelkader Hamza, Filistin Büyükelçisi Faed Khaled Abed Mustafa, Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Saeed Tahani Hareb Juma Al Dhaheri, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assad A. Abualnasr, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari, Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmed Ali Marzoog, Kuveyt Büyükelçisi Abdulaziz A S Aladwani, Katar Büyükelçisi Naif Jassim M.A Al-Abduljabbar, Yemen Büyükelçisi Abdulmues Ahmed Aqlan Abdullah ve Cezayir Büyükelçisi Lina Dachir’i Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlayan Başkan Sekmen, kentle ilgili Büyükelçilere brifing sundu.Başkan Sekmen, "Dost ve kardeş ülkelerimizin Büyükelçilerini şehrimizde ağırlamaktan ötürü çok mutluyum. Bütün duamız kardeşliğimiz ebed müddet kaim olması" dedi.EİT kapsamında kentte bulunduklarını kaydeden Arap Birliği Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Abdelhamid Abdelkader Hamza, Başkan Sekmen’e misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.Şehrin köklü bir medeniyete sahip olduğunu vurgulayan Büyükelçi Hamza, "Bu kadim coğrafyaya hayran kalmamak elde değil" diye konuştu.