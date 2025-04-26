Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF’25) kapsamında Erzurum’a gelen ilaç sektörünün önde gelen temsilcileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar’ın eşlik ettiği program, üniversitenin bilimsel ve teknolojik altyapısına yönelik önemli ziyaretlerle başladı.İlk olarak Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Biyoçeşitlilik Bilim Müzesini ziyaret eden heyet, burada Türkiye’nin doğal zenginliklerine yönelik yapılan akademik çalışmaları inceledi. Ardından Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine (DAYTAM) geçen sektör temsilcileri, yürütülen yüksek teknolojiye dayalı projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.Toplantıda Yerli ve Milli İlaç Üretimine Yönelik Stratejik Adımlar KonuşulduZiyaretlerin ardından, Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen "Türkiye İlaç Endüstrisi Strateji ve İş Birliği Zirvesi" ile program devam etti. Zirvede, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelere, ilaç sanayisinin öncü firmalarının üst düzey yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda yerli ve milli ilaç üretimine yönelik stratejik adımlar, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde değerlendirildi.Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan İlaç Hammadde Üretim Merkezi oldu. Bu merkezin, yerli ilaç üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak ve Türkiye’nin sağlık alanındaki Ar-Ge kapasitesini artıracak stratejik bir yatırım olarak öne çıktığı vurgulandı.Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yaptığı değerlendirmede; Atatürk Üniversitesinin bilimsel altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve disiplinlerarası iş birliği anlayışıyla ilaç sanayisinin stratejik ortaklarından biri olmaya hazır olduğunu ifade etti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar ise üniversite ile sektör arasındaki bu tür yakın temasların, sağlık alanında katma değerli projelerin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.Türkiye’nin ilaç sektöründe rekabetçi bir konuma ulaşabilmesi için üniversitelerin bilgi ve teknoloji üretimindeki rolünün vazgeçilmez olduğu ifade edilen zirvede, ortak çalışma alanlarının belirlenerek somut projelerin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.