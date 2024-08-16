Malatya’da, yüksekliği nedeniyle halk arasında uçuran kasisler olarak adlandırılan hız kesiciler sürücülere zor anlar yaşatıyor.Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Namık Kemal caddesi üzerinde bulunan ve yüksekliği nedeniyle halk arasında uçuran kasis olarak adlandırılan hız kesiciler sürücülere zor anlar yaşatıyor.Maddi ve yaralanmalı kazalarında sıklıkla yaşandığı Yeşiltepe yolu olarak bilenen güzergahın kentin önemli arterlerinden birisi olduğunu kaydeden bazı araç sürücüleri kasislerin yüksekliklerine bir anlam veremediklerini belirtti.“Bunlar kasisin ötesinde bir şey”Kasislerin güzergahı ilk defa kullanan sürücüler için risk teşkil ettiğini aktaran, sürücü Ahmet Kızıl, ”Daha öncesinde burada farklı kazaların yaşandığını gördüm. Özellikle yolu bilmeyerek bölgede ilk defa geçiş yapan kamyon sürücülerinin kaza yaptığına şahit olduk. Bunlar kasis değil kasisin ötesinde bir şey. Konya’dan geldim orada böyle bir şey görmedim bu kasisler Malatya’mıza özgü bir şey. Yetkililer konu ile ilgilenirse iyi olur“ dedi.“Kasisler araçlara zarar veriyor”Bir diğer araç sürücüsü Celal Artan ise kasislerin araçlara zarar verdiğini ifade ederek, ”Yeşiltepe yolu üzerinde benzer kasislerde 4-5 adet var. Şehir Mezarlığı’nın güzergah üzerinde bulunması nedeniyle bölge de araç sirkülasyonu da fazladır. Yüksekliği nedeniyle araçlara zarar veren kasislerin standartlara göre ayarlanmasını istiyoruz” diye konuştu.