Anaokulu Öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti Ağrı’nın Patnos ilçesi Babaocağı ve Küçük Mucitler Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. 16-04-2025 15:18 Güncelleme : 16-04-2025 15:18 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * GÜNCEL Eleşkirt’te sokak hayvanlarını koruma kurulu toplantısı yapıldı Kızılay gönüllülerinden şehitliğe ziyaret Elazığ’da zirai don tarımsal üretime zarar verdi Başkale baharda dondu Op. Dr. Münip Yılmaz emekliye ayrıldı Çok Okunanlar 1 Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı 2 Elazığ’da tavan çöktü: 1 yaralı 3 Van’da 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı 4 Atatürk Üniversitesi’nden uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda önemli bir adımı daha 5 Erzincan’ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan son yolculuğuna uğurlandı