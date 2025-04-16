Anaokulu Öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Ağrı’nın Patnos ilçesi Babaocağı ve Küçük Mucitler Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.