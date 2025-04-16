Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların ele alındığı Sokak Hayvanlarını Koruma Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.İlgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyonun artırılması, mevcut uygulamaların etkinliği ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri de görüşüldü.