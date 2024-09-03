Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Altıntaş köyü arazisinde çıkan örtü yangını itfaiye, jandarma ve Anagold Madencilik çalışanlarının müdahalesiyle kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Altıntaş köyüne 1 kilometre uzaklıkta arazide kuru otların tutuşmasıyla örtü yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri, köy sakinleri, jandarma ve yardım talep edilmesi üzerine Anagold Madencilik işçileri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.