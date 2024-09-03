Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen çalışmalar sonucunda, arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığına bağlı merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda ‘Silahla Tehdit’ suçundan ‘2 yıl 6 ay’ kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şahıs yakalanmış olup, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir. ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan arama kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.