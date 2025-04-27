Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne Yücel Akçam seçildi.Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Küçük’ün vefatının ardından başkanlık görevine şehit ailelerinin oy birliğiyle Şehit İnan Akçam’ın kardeşi Yücel Akçam getirildi.Yücel Akçam yaptığı açıklamada, şehit aile yakınlarının yanlarında en iyi şekilde duracağını söyledi.Akçam, "Daha önce de zaten ailelerimiz ile bir arada çalışıyorduk. Bir şehit kardeşi olarak ailelerin duygu ve düşüncelerini çok iyi anlıyorum. Onları anladığım için, onlara hizmet edebilmek amacıyla başkanlığa talip oldum. Bu göreve kendi isteğim ve rızamla geldim. Sabah akşam demeden onların dertleri ile dertlenip onların sorunlarını çözebilmek için çalışacağım" dedi.