Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Emlak konut tarafından ilçeye kazandırılması planlanan yeni çarşı projesinde sona gelindi.Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük ölçekte etkilenen ilçelerden biri olan Akçadağ’da kalıcı konutlar ile köy evlerinde inşa çalışmaları devam ederken, Emlak konut tarafından ilçeye kazandırılması planlanan yeni çarşı projesinin ilk bölümünde ise sona gelindi.19 dönümlük bir alan üzerine inşa edilmesi planlanan yeni çarşı projesiyle bölgeye 72 adet işyerinin yanı sıra 100 adette kalıcı konutun inşa edileceği öğrenildi.