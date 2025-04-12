Malatya’nın önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Akçadağ’da kayısıyı zirai don vurdu. İlçe genelinde durumun çok kötü olduğunu ifade eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilgili kurumların saha çalışmalarına başladığını söyledi.Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don kent ekonomisinin belkemiği olan kayısıyı vurdu. Kentin önemli kayısı üretim merkezlerinden Akçadağ’da da yüzlerce kayısı bahçesi zirai dondan etkilendi."Üreticilerimiz mağdur edilmeyecektir"İlçe genelinde tablonun çok kötü olduğunu ifade eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Malatya’mız genelinde gece yaşanan zirai don felaketinde kentimizin önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Akçadağ da dondan nasibini aldı. Maalesef ilçemiz genelinde tablo çok kötü. Bizlerde kayısı bahçelerinde üreticilerimizle birlikte inceleme yaptık. Yetkili kurumlar saha çalışmalarına başladı hasar tespit çalışmalarının ardından inşallah devletimiz çiftçilerimizin mağduriyetini giderecektir. Bizlerde sürecin takipçisi olacağız tüm Malatya’mıza geçmiş olsun" diye konuştu