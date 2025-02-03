Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 4 bin 300 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir altyapı projesi başlattı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Kotangölü, Muratlı ve Aliçeri mahallelerinde yaşayan yaklaşık 4 bin 300 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir altyapı projesi başlattı.MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, "Akçadağ Doğanlar - Aliçeri İçme Suyu Grup Projesi kapsamında toplam 13 bin 600 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenecek ve 4 yeni su deposu inşa edilecek. Böylece bölgedeki uzun yıllardır süregelen su temin sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşacak" dedi.6 Şubat depremlerinin ardından Muratlı ve Aliçeri mahallelerinde yapımı süren kalıcı kırsal konutların su ihtiyacının da bu projeyle karşılanacağını belirten Çeçen, "Deprem sonrası altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, yeni su hatları ve su depolarının inşasıyla suya erişimde yaşanan aksaklıkları gidermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.MASKİ Genel Müdürlüğü, bu yatırımla mahallelerin kesintisiz suya erişimini sağlamayı ve içme suyu altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Çeçen, "Bölgedeki içme suyu sisteminin modernizasyonuyla su arz güvenliği sağlanacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi artacaktır. MASKİ olarak temiz ve sağlıklı suya erişimi güvence altına almak için yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.