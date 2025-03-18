Malatya Akçadağ Belediyesi her gün ilçe merkezinde oluşturulan Ramazan çadırında yüzlerce kişiye iftar yemeği veriyor.Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşatan Akçadağ Belediyesi, her gün ilçe merkezinde oluşturulan Ramazan çadırında yüzlerce kişiye iftar yemeği veriyor."Gönül birliğiyle açtığımız iftarlarımız dayanışmamızı pekiştiriyor"Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunun altını çizen Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Ramazan’ın manevi havasını, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini hemşerilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Gönül birliğiyle açtığımız iftarlarımız, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı pekiştiriyor. Ramazan boyunca hemşerilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Aynı sofrada, aynı ortamda bu güzellikleri hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.