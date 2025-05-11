Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı gerçekleştirildi.Akçadağ Belediyesi tarafından Başpınar Sosyal Tesisleri’nde organize edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Programa eşi ile birlikte katılan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, annelerin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Bir çocuğun karakterinde, bir ailenin huzurunda, bir toplumun geleceğinde annenin izi vardır. Bu yüzden annelerimize sahip çıkmak, onların yaşamını kolaylaştırmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.Başkan Ulutaş, Kadın Kolları Başkanı ve eşiyle birlikte programa katılan annelere çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlikte duyduğu memnuniyeti dile getiren Ulutaş, "Anneler Günü dolayısıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte değerli anne ve anne adaylarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Annelerimizin yüzlerinde bir gülümseme görmek ve onlara küçük hediyeler sunmak benim için çok anlamlıydı. Annelerimizin fedakârlıkları ve sevgileri her zaman büyük bir takdiri hak ediyor" diye konuştu.Ulutaş, konuşmasının sonunda tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu.