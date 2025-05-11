Erzincan Kilimli köyünde, 10 yılı aşkın süredir göç etmeyen ve fedakârlıkla bekleyen leylekler, Anneler Günü’nde anne oldular.Köydeki 2 leylek, bugün yumurtadan çıkan 6 yavruyla anne oldu. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından leyleklerin yumurtalarını beklemeleri ve yavrular drone ile görüntülendi. 2 leyleğin 6 yavrusunun olmasıyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzincan Kilimli köyünde 10 yılı aşkın süredir göç etmeyen ve fedakarlıkla bekleyen leyleklerimiz, Anneler Günü’nde anne oldular. Doğa, bazen mucizesini tam zamanında getirir" ifadesine yer verildi.