Malatya’nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçe merkezindeki konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya gelerek birlikte iftar açtı.İftar programına katılan Başkan Ulutaş, depremzedelerle birlikte orucunu açarken, sorunlarını dinleyip, taleplerini not aldı. Başkan Ulutaş, "Ramazan ayının manevi iklimini hemşerilerimizle birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bu akşam, konteyner kentte kurduğumuz iftar soframızda vatandaşlarımızla bir araya gelerek orucumuzu paylaştık. Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz bu anlamlı buluşmaların daim olmasını diliyoruz. Ramazan’ın bereketi sofralarımızdan, huzuru gönüllerimizden eksik olmasın" diye konuştu.İftarın ardından düzenlenen Karagöz-Hacivat gösterisi ise çocuklara keyifli anlar yaşattı.