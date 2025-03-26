Malatya’nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, belediye çalışanlarıyla birlikte iftar yaptı.Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, mesai arkadaşlarıyla aynı sofrayı paylaşarak iftar yaptı. Programda konuşan Başkan Ulutaş, personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Belediyemizin kıymetli personeliyle iftar programında bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini paylaştık. Akçadağ’ımıza hizmet yolunda özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızla aynı sofrada buluşmak, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergelerinden biri oldu. Hep birlikte, ilçemize değer katmaya, daha güzel bir Akçadağ için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandıBaşkan Ulutaş, personelin yaklaşan Ramazan bayramını da tebrik ederek, tüm personele emekleri ve gayretleri için teşekkür etti.