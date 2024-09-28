AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen 11 ilin biran önce ayağa kaldırılması için büyük bir gayret gösterildiğini söyledi.Malatya’da, “Türkiye Buluşmaları” programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen 11 ilin biran önce ayağa kaldırılması için büyük bir gayret gösterildiğini belirtti.Kent merkezinde bir otelde düzenlenen AK Parti Malatya Milletvekilleri, Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bazı MKYK üyeleri, AK Parti Malatya il Başkanı Namık Gören ile partililerinde de katıldığı programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “ Deprem bölgelerinde yapılan tüm çalışmaların ve hizmetlerin takipçisi en başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bundan güç alarak bakanlığımızın, milletvekilleri ve teşkilatlarımızın yaptığı çalışmaların sayesinde hızlı bir toparlanma beraber daha yapmamız gereken çok iş olduğunun da farkındayız “ dedi.“Malatya eski güçlü günlerine dönecek”Zor bir süreçte geçildiğini kaydeden Usta,” İktidara geldiğimiz her günden bugüne işimiz hep zorluklarla mücadele etmek ,sorunları çözmek , hizmet ve eser üretmek oldu. Başarımızın altında da aslında bu temel prensip yatmakta. Bu zorlu süreçte sizlerin de destekleri ile hızlı bir şekilde toplanacağız ve Malatya o eski güçlü günlerine dönecek. Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’da burada idi. Sayın Bakanımızın yaptığı çalışmaların üzerine bizlerin yapacağı teşkilat ve saha çalışmaları ile sizlerden gelen önerileri de değerlendirerek Ankara’ya raporlayacağız ve bu raporlama sonucunda da tekrar çalışmalar değerlendirilecek” diye konuştu.