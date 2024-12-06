AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Erzurum’da yaptığı değerlendirmede, "Biz belediyeciliği devletin millete ulaşmış şefkat eli olarak görürüz. Onlar siyasi geleceklerini, siyasetlerinin kendilerine yansıtacağı yeni makam ve görevlerin omuzlarına dikilecek olan rütbelerin ne olacağıyla meşguller ve bunun yüzünden de birbirlerinin yüzünü tırmalamakla meşguller” dedi.AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra büyükşehir ve il belediyelerini ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Oralarda seçim sonuçları üzerinde değerlendirmeleri yapıyoruz ve gelecek planlamalarımızı yapıyoruz. Milletimize hizmet yarışında gecikmemek, milletimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri eksiksiz yerine getirebilmek için, adeta sınırlı olan kaynakları nasıl daha iyi yönetiriz, nasıl daha iyi planlarız, programlarız. Onun çabası ve gayreti içerisinde arkadaşlarımızla her planda, her ortamda istişarelerde bulunuyoruz” diye konuştu.“Hizmetin merkezine insanı koyuyoruz”AK Parti belediyeciliğinin zamanı, mekanı, finansı ve insanı değerlerle yoğurarak, insan hayatını iyileştirmeye dönük bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Biz belediyeciliği, belediyeleri devletin millete ulaşmış şefkat eli olarak görürüz. Belediye başkanlarımız bu şefkat elini insanımızın omzuna koyarken hep samimiyeti, tevazuyu, alçak gönüllülüğü ve onun hayır duasını almayı en önemli amaç ve hedef olarak görürler ve bu doğrultuda çalışırlar. Zaten AK Parti belediyeciliğinin farkı da, AK Parti belediyeciliğini de başarıya götüren şey budur. AK Parti belediyelerinde daha doğrusu AK Parti hizmet anlayışında belediyeler bizim hizmet kervanımızın adeta amiral gemisidir. Yani biz belediyelerle insanımıza erişmeyi ve insanımızın hizmetini daha kısa sürede yerine getirmeyi belediyelerimizin sinerjisini kullanarak yaparız. Belediyelerimiz o bakımdan AK Parti’nin kurulduğu 2002’den bu yana Türkiye’den marka haline gelmiştir. Hizmetin merkezine insanı koyarız. İnsan merkezliyizdir. İnsanı öncelikleriz. İnsanın duasını almayı hedefleriz. İnsanın duasını aldığımız zaman Allah’ın rızasının da beraberinde geleceğini düşünürüz. O bakımdan bizim için insan çok önemlidir ve insanın hayatına sağlayacağımız o konfor bizi o dua sayesinde başarıdan başarıya götürür diye düşünürüz” şeklinde konuştu."Onların felsefesinde kul hakkı yok""Bizim bu bakış açımızın yanında siyasi muhaliflerimizin yönettiği belediyelerde hangi anlayışların olduğunu, hangi felsefi dayanakla ilişki içerisinde beldelerine, şehirlerine hizmet ettiklerini vatandaşlarımızın izanına bırakıyorum" diyen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Oturdukları hiçbir ortamda, hiçbir platformda hizmetten bahsettiklerini duymadık. Onların kafasında; şehirlerin değişimi, dönüşümü, şehirlerin gelecekle ilgili temel beklentileri, şehirlerdeki mevcut gelişmelerin gelecekte ortaya koyacağı ihtiyaçlardan ziyade onlar siyasi geleceklerini, siyasetlerinin kendilerine yansıtacağı yeni makam ve görevlerin omuzlarına dikilecek olan rütbelerin ne olacağıyla meşguller ve bunun yüzünden de birbirlerinin yüzünü tırmalamakla meşguller. Onu çok net bir şekilde görüyoruz. Ve başka bir şeyi daha görüyoruz. Seçimden önce söyledikleri söz verdikleri şehirlerde konuştuklarını hatırlıyoruz. İsraf yapmayacağız diyorlardı. Ve hizmeti öncelikli yapacağız diyorlardı. Ve gecemiz gündüzümüz olmayacak ve sizlere daha iyi hizmetler yapacağız diyorlardı. Hatta asla işçi kıyımı yapmayacağız diyorlardı. Ama bir bakıyoruz İstanbul Belediyesi şu geçtiğimiz 5 sene içerisinde 3500’e yakın insanı işten atmış ve onun yerine de 9000 insanı almış, kim olduğu belli değil. Onların da bakılması lazım, araştırılması lazım. Yani zavallı işinde gücünde meşgul olan İstanbul’daki 3500’e yakın insanı işten atmışlar. Peki bu işçi kıyımı değil midir? Bu zavallı insanların ekmeğini evine götürmekten başka hiçbir amacı olmayan bu garip insanların ekmeğine mani olmak kul hakkı değil midir? İşte tabii onların felsefesinde böyle kul hakkı olmadığı için biz belki öyle düşünüyoruz. O bakımdan bunun iyi bilinmesini istiyor, daha doğrusu milletimize şikayet ediyorum onları” dedi.“Konser işlerine 2 milyar harcamışlar”Konser işinin bir kültür hareketi olduğunu, kültüre, kültür etkinliklerine önem verdiklerini vurgulayan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:“Ama kültür hareketi ve kültür hizmeti başlığı altında eğer siz tutup da organize ettiğiniz konserlerde sanatçıya, bir sanat adamı olan sanatçıya verilen parayla hiç alakası olmayan oranda başka yerlere sahne kurma için harcadık diyorlar. İşte o organizasyon için organizasyon firmasına o paraları harcadık diyorlar. Bir bakıyoruz o organizasyon firmalarına, bunların seçimlerini organize eden seçim organizasyon firmaları olduğuna bakıyoruz. Demek ki konserleri sanat hareketi, kültür hareketi değil de yaptıkları seçim kampanyasındaki masraflarını finanse etmek için, siyaseti finanse etmek için kullandıkları bir amaca döndürdüklerini görüyoruz. İstanbul Belediyesi 2019 bu yana 13 milyar TL konser işlerine para harcamış. Bir başka ifadeyle bugünkü parayla 13 milyar yine bugünkü parayla, bugünkü kuru üzerinden 382 milyon 709 bin dolar para harcamışlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi de 61 milyon 691 bin dolar harcamışlar konser organizasyonuna. Bunun bugünkü Türk parası karşılığı, 2 milyar TL’yi aşkın bir parayı konser organizasyonlarına harcamışlar.”“Bunları milletimize şikayet ediyorum”Yılmaz, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:“Bir taraftan garibi gurebayı işinden ediyorsunuz. Bir taraftan siyasetinizi finanse etmek için veya siyasetinizi organizasyonda, seçim organizasyonlarında kullandığınız firmalara borcunuz olan paraları ödemek için bunları yapıyorsunuz. Bir taraftan da devlete olan borcunuz sigorta primlerini ödemekten kaçınıyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Sigortalar Kurumu’na 8,4 milyar TL borcu var. En borçlu belediye de İzmir Belediyesi. İzmir Belediyesi’nin sigorta primi ödemek diye bir sorumluluğu yok demek ki. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 9,6 milyar borcu var. İstanbul Belediyesi’nin 5,9 milyar TL. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 4,2 milyar TL. Bunları bir kez daha milletimize şikayet ediyorum bunları.”