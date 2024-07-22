AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, geçen hafta çıkan yangında çok sayıda büyükbaş hayvanı telef olan aileyi ziyaret etti. Süner, ailenin yanında olacaklarını söyledi.Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Kacarlar köyünde geçtiğimiz hafta çıkan yangında Ergün Haydaroğlu’na ait ahırlar ve samanlık yanmış, yangında 16 büyükbaş hayvan telef olurken, 11’i kesilmiş 6’sı da kaybolmuştu. AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, yangında hayvanlarını kaybeden aileyi köylerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Besici Ergün Haydaroğlu ile yangının olduğu alanı da gezen Süner, ciddi ekonomik kayıp yaşayan ailenin her anlamda yanında olacaklarını ifade etti.Haydaroğlu da ziyaretinden ötürü Süner ve beraberindekilere teşekkür etti.