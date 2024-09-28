AK Parti MKYK Üyesi Dr. Reşide Yüksel, “Türkiye buluşmaları” etkinliği kapsamında Oltu’yu ziyaret ederek ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.Oltu AK Parti İlçe Başkanlığı’nda İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiren Yüksel, ardından Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ile birlikte Oltu taşı iş yerlerini dolaşarak esnafın sıkıntılarını dinledi.Yüksel, Oltu taşı iş merkezi yapılması için destek olacağını belirterek, bu projeyi Cumhurbaşkanı’na ileteceğini ifade etti. Oltu hakkında olumlu düşüncelerini paylaşan Yüksel, "Erzurum Türkiye’nin incisi, ama Oltu da Erzurum’un kalbi. Oltu çok güzel bir ilçe, misafirperverlikleri harika. Bu güzellikleri anlatacak kelime bulamıyorum" dedi.Ziyaretinin ardından Yüksel, 15 Temmuz şehidinin eşi Asiye Yeşilyurt’u evinde ziyaret ederek, kendisine başsağlığı ve destek mesajını iletti. Yüksel’in Oltu’ya yaptığı bu ziyaret, yerel esnaf ve halkla güçlü bir bağ kurma çabası olarak dikkat çekti.