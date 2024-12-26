AK Parti Kars 8. Olağan İl Kongresi, 28 Aralık 2024 2024 tarihinde yapılacak.Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 13.30’da başlayacak kongreye, Kars halkının yanı sıra parti üyeleri ve davetlilerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor.Kongreye ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, “Milletimizin refahı, ülkemizin geleceği ve büyük hedeflerimize ulaşma yolunda adım adım ilerlerken, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına düzenleyeceğimiz AK Parti Kars 8. Olağan İl Kongremize katılımınızdan onur duyarız” dedi.