AK Parti İl Teşkilatı TÜGVA İl Başkanı Osman Yıldız’ı ziyaret etti.AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Aytaç Ulutaş, Kadın Kolları Başkanı Gülten Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun ve Yönetim Kurulu Üyeleri yeni ofisine taşınan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ardahan İl Temsilciliğini ziyaret ettiler. TÜGVA Ardahan İl Temsilcisi Osman Yıldız ve üyeleriyle bir süre sohbet eden Başkanlar, vakıf faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. TÜGVA yeni hizmet ofisinin hayırlı olmasını temenni ederek, TÜGVA İl Temsilcisi Osman Yıldız ve vakıf üyelerine görevlerinde başarılar dilediler.TÜGVA İl Temsilcisi Osman Yıldız, ziyaret anısına AK Parti İl Başkan ve Yönetimine hediye takdim etti.