AK Parti Malatya milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Akçadağ’da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Heyet, rezerv yapı alanlarındaki çalışmalar, deprem sonrası yeniden inşa süreci ve zirai donun etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Akçadağ Merkez 1. Etap Rezerv Alanı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Malatya milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 96 konut ve 77 ticaret biriminin tamamlandığını, 2. Etap’ta ise yüzde 30 seviyelerine ulaşıldığını açıkladı. Milletvekilleri ve Başkan Er, muhtarlar, partililer ve vatandaşlarla da bir araya gelerek, Malatya için birlik içinde çalıştıklarını vurguladı.Başkan Sami Er, 2025 yılı sonuna kadar tüm kalıcı konutların teslim edileceğini söyledi. 12 Nisan’daki zirai don sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirten Başkan Er, Malatya’nın kayısı ekonomisine dikkat çekerek, pozitif ayrımcılık talep ettiklerini belirtti.Milletvekili Ölmeztoprak, TBMM’de ‘Zirai Don Zararlarını Araştırma Komisyonu’ kurulduğunu ve üretici desteklerinin devreye alındığını açıkladı. Ölmeztoprak, "Cumhur İttifakı olarak sahadayız, her talebi öncelikli görüyoruz" ifadelerini kullandı.Milletvekili Babacan ise, Malatya’yı bir şantiyeye dönüştürdüklerini belirtti.