AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bitlis’te partililerle bir araya geldi.Bölge ziyaretleri kapsamında Muş’a kara yolu ile Bitlis’e gelen Yılmaz, partililerle bir araya gelerek 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Yardımcıları birlikte partiye gelen Yılmaz’ı il ve ilçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı partililer karşıladı. Partinin toplantı salonunda belediye başkanları ve partililerle basına açık olarak kısa bir toplantı düzenleyerek 31 Mart’taki yerel seçimleri değerlendiren Yılmaz, “31 Mart seçimin ardından illerimizi dolaşıyoruz. Ben de seçimde emek vermiş, gayret etmiş, büyük bir mücadele vermiş kardeşlerime gideyim elinize sağlık diyeyim dedim. Kazanan ve kaybeden arkadaşlarımı tebrik ederim. Çünkü kaybetmekte işin doğasındadır ve hayatın sonu değildir. Ama her kaybetmek yeni kazanımlar için yeni bir heyecan yeni bir hırsın oluştuğu noktadır. O bakımdan varsa kaybeden arkadaşlarım hırslanıp gayret edip daha iyi çalışıp neden seçimi kaybettiği ile ilgili konuyu daha doğrusu kendi içinde ve kendi dışında ekibiyle birlikte güzel tahlil edip önümüzdeki süreçte daha büyük gayretlerle birlikte yeni bir koşmanın yeni bir heyecanın startını vermesini kedisine tembihliyorum. 31 Mart seçimleri yorucu ve Ramazan ayını da kapsayan bir tempoydu. Üst üste olmuş olan 2023 ve 2024 seçimler serisinde teşkilatlarımızın da oldukça yorulduğu teşkilatlarımızın da enerjilerini sonuna kadar harcadığı bir seçimdi. 31 Mart seçimleri de beklediğimiz bir seçim olmadı. Daha iyi sonuçlar almayı hedefliyorduk. Birçok ilimizde beklediğimizin de altında sonuçlar aldık. Ama bunlar bizim milletimizin bizimle ilgili bizim yapmamız gereken bazı konularda bizi uyarmaları şeklinde algılıyoruz. Milletimizin sandık yoluyla bize bir talimatının olduğunu düşünüyoruz. Bu talimatı da öpüp başımızın üstüne koyuyoruz. Bunu önümüzdeki sürecin yol haritası olarak görüyoruz. Bu yol haritasını çok dikkatli bir şekilde hazırlıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak hatta daha gayretle bu sonucun daha da ötesinde daha iyi bir sonuç almak için büyük bir gayretin ve çabanın içindeyiz” diye konuştu.Muhalefetin hizmeti sadece siyasal iletişimin gerekliliği için yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Biz siyaseti hizmet için yapıyoruz. Peki, hizmeti ne için yapıyoruz? Burada küçük bir yol ayrımı var. Bizim siyasi muhaliflerle farkımızı içeren farkımızı ifade edebileceğimiz bir yol ayrımı var. Bizim siyasi muhaliflerimiz hizmeti siyasal iletişimin bir gerekliliği için yapıyorlar. Diyorlar ki hizmet ederseniz ancak siyasal iletişim kurabilirsiniz. Ben size şunu yaptım bunu yaptım. Bunun karşılığında da siz bana oy verin demek için yapıyorlar. Evet, bizde siyasal iletişimin vazgeçilmez bir parçası olarak hizmeti gerekli görüyoruz. Ama bizim bir farkımız var. Biz hizmeti sadece siyasal iletişim kurmak için değil. Biz hizmeti başka bir şey için daha yapıyoruz. Kulun duasını almak için yapıyoruz. Kulun duasını hizmette alamadığınız takdirde Allah’ın rızasını alamazsınız. Kulun duasını aldığınız zaman peşinden Allah’ın rızası gelir. Allah’ın rızasını da alanın sırtı yere gelmez” diyerek sözlerine son verdi.Yılmaz, daha sonra partililerle değerlendirmeler yaparak Bitlis Belediyesini ziyaret ettikten sonra Şırnak’a gitmek üzere kentten ayrılacak.