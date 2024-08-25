AK Parti Erzurum teşkilatı basın ile buluştu, Erzurum’a dair gündemdeki konular değerlendirildi.AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçe yöneticileri ile diğer teşkilat yöneticilerinin katılımıyla medya buluşma programı gerçekleştirildi.AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ilin tüm konularına karşı duyarlı ve hassas olduklarını, çözüm noktasında hem siyaseten hem de kamusal anlamda muhataplarıyla sürekli iletişim içinde olduklarını dile getirdi.AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz’de yaptıkları konuşmalarda Erzurum’un çözüm bekleyen sorunlarına ve taleplerine yönelik girişimlerinin devam ettiğini, Erzurum hak ettiği her türlü kamusal yatırım ve projeyi elde edeceğine inandıklarını anlattı.AK Parti’nin medya buluşmasında; Erzurumspor, stadyum, hızlı tren, 2. Organize Sanayi Bölgesi, 300 yataklı yeni öğretmen evi, yapılacak olan yeni yem fabrikası, Adalet Eğitim Merkezi ve Hakimevi, Erzurum’a gelen uçak sayısı ve bilet fiyatları, AK Parti’ye geçiş yapan belediye başkanları, tarımsal sulamada kullanılacak barajların yapımı, özellikle Karadeniz bağlantısını sağlayacak yollar ve tüneller gibi gündeme dair bir çok konu konuşuldu.