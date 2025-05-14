Elazığ’ın AK Parti’ye olan desteği ve inancıyla Türkiye’ye örnek olmuş bir il olduğunu dile getiren AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Daha önce de Sivrice, Bükardi ve Beyhan Belediye başkanlarımızın AK Parti saflarına katılması, ilimizdeki siyasi istikrarın ve milletimizin teveccühünün en büyük göstergesidir" dedi.AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak AK Parti’ye geçen Sarıcan Belediye Başkanını tebrik ederek, yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. Elazığ için önemli bir güne daha şahitlik ettiklerini belirten Yıldırım, "Sarıcan Belediye Başkanı Ramazan Aydın’ın halkımızın teveccühünü ve güvenini hak eden tek siyasi hareket olan AK Parti’ye katılması, ilimizdeki yerel yönetimlerdeki güç birliğimizin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kendisini aramıza hoş geldin diyerek Elazığ’ımızın kalkınması ve hizmet yolculuğunda birlikte daha güçlü adımlar atacağımıza yürekten inanıyoruz. Elazığ, AK Parti’ye olan desteği ve inancıyla Türkiye’ye örnek olmuş bir ildir. Daha önce de Sivrice, Bükardi ve Beyhan Belediye başkanlarımızın AK Parti saflarına katılması, ilimizdeki siyasi istikrarın ve milletimizin teveccühünün en büyük göstergesidir. Bu geçişler, AK Parti’nin yereldeki hizmet aşkının, birlik ve beraberlik ruhunun ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu."Elazığ’ın geleceği AK Parti ile aydınlık"Yıldırım, "AK Parti olarak Elazığ’ın her köşesine hizmet götürme kararlılığımız tamdır. İlimizin dört bir yanında belediyelerimizle, milletvekillerimizle ve tüm teşkilatımızla birlikte çalışmaya, halkımızın duasını alan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyor, Sarıcan Belediye Başkanımızın yanı sıra tüm belediye başkanlarımızın, kanaat önderlerimizin ve Elazığ halkının desteğiyle daha nice başarı hikayeleri yazacağımızı müjdeliyoruz. Elazığ’ın geleceği AK Parti ile aydınlık" şeklinde konuştu.