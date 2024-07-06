AK Parti Dış İlişkiler Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Erzurum’da gerçekleştirildi.AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığınca planlanan ve bölgedeki 14 ilden yöneticilerin katılımı ile düzenlenen toplantı Palandöken Snowdora Otelde yapıldı.Toplantıya AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Afif Demirkıran, Harun Armağan, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve parti yöneticileri katıldı.Toplantı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.