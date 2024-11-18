Bir süre önce AK Parti Aziziye Başkanı olarak atanan Hüseyin Güler, partisinin ilçe kongresinde güven tazeleyerek yeniden AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığı’na seçildi.Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Nenehatun Konferans Salonu’nda düzenlenen AK Parti Aziziye 6. Olağan İlçe Kongresi adeta bayram havasında geçti. Güler’e büyük sevgi gösterisinde bulunan partililer ve gençlik kolları üyeleri, sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine de slogan attılar.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emiz Öz, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, birer konuşma yaparak partililere ve kongre üyelerine hitap ettiler.Aziziye ilçe yönetimi şu isimlerde oluştu; Adem Yakar, Ahmet Kızıl, Akif Bağtı, Bünyamin Gündekal, Fatih Çağlayan, Halil Yalçınkaya, Hüsamettin Güman, Muhammet Buğra Atmaca, Muhammet Yaşar Küçük, Mustafa Taner Ögel, Orhan Tıng, Özkan Göze, Sinan Solak, Songül Moder, Şinasi Terzioğlu, Şükran Sevindik, Tamer Kasapoğlu, Taner Dadaşoğlu ve Yasin Koşum.