AK Parti Ağrı İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı", Kültür ve Kongre Merkezi salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Emrullah Gür, AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Abbas Aydın ve AK Parti il-ilçe teşkilat mensupları ve vatandaşlar yoğun katılım sağladılar. Toplantıda konuşan AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör,"Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz elbette emeklilere bol kepçeden çokça zam verebilir veya büyük zam sözü verebilirdi. Ancak, insanımızın, devletimizin ve ülkemizin ekonomisini ve geleceğini riske atmak istemediler. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz popülizm yapmadı, yapmaz da." ifadelerini kullandı.EYT yasasının büyük ekonomik maliyetine rağmen Cumhurbaşkanı tarafından çıkarıldığını vurgulayan Güngör, "EYT’den yaklaşık 2-3 milyon kişi faydalandı. Devasa bir ekonomik maliyeti olan EYT’yi Cumhurbaşkanımız çıkarmışsa, bu ne demek? İmkan varsa Cumhurbaşkanımız halkımızdan bir şey esirgemez. 2-3 milyon kişiye EYT, yaklaşık 1 milyon kişiye taşerondan kadro veren kim? Cumhurbaşkanımız ve hükümetlerimiz." diye konuştu.Gazze meselesine de değinen Güngör, "Gazze ve Filistin’e dünyada en çok destek veren lider Cumhurbaşkanımız değil mi, en çok destek veren ülke Türkiye değil mi? Allah için söyleyin. İsrail’e ’One Minute’ diyen kim? İsrail devlet başkanının yüzüne ’katil’ diyen kim? Çocuk katili diyen kim? İsrail’e en çok yaptırım yapan, ticareti tamamen kesen ülke." dedi.Ekonomik programın rasyonel olduğunu belirten Güngör, "Hükümetimizin uyguladığı ekonomik program ciddi bir şekilde uygulanıyor. Ülkemizin CDS puanları çok makul seviyelere indi, ülkemiz gri listeden çıktı. Banka mevduat faizleri düşmeye başladı. Merkez Bankası’nın döviz rezervleri hızla yükseliyor." dedi.Toplantıda, belediye başkanlarının hizmet için hevesli ve istekli olduğunu belirten Güngör, "Seçilen belediye başkanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Belediye başkanlarımız halkımıza hizmet için adeta yarışıyorlar. Ben İl Başkanı olarak, milletvekilimizle, hükümetimizle ve tüm teşkilatımızla beraber arkalarındayız." ifadelerini kullandı.Toplantı, teşekkür konuşmaları ile sona erdi.