AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, il merkezi ve ilçelerde yapılması planlanan toplam 1498 sosyal konut projesinin ihale tarihlerinin belirlendiğini duyurdu. Yıldız, projelerin, Ağrı’nın kalkınmasına katkı sunacağı ve vatandaşlara modern yaşam alanları sağlayacağı bilgisini verdi.AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yaptığı açıklamada,"Ağrı’mıza ve ilçelerimize yapılması planlanan 1498 sosyal konut projesinin ihale tarihleri belli olmuştur. Bu önemli projeyle birlikte, şehrimizdeki konut ihtiyacı karşılanacak, vatandaşlarımız daha sağlıklı ve modern yaşam alanlarına kavuşacaktır. Sosyal konut projeleri, Ağrı’nın kalkınmasına katkı sağlayarak, şehrimize değer katacak ve hemşehrilerimize daha kaliteli bir yaşam sunacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Milletvekilimiz Sayın Ruken Kilerci ve emeği geçen tüm yetkililere, bu projenin hayata geçmesinde gösterdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ağrı’mıza kazandırılacak bu projeler, şehrimizin modernleşmesine ve sosyal yapısının güçlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. AK Parti olarak, Ağrı’nın daha yaşanabilir bir şehir olabilmesi için durmaksızın çalışıyoruz ve bu projeyle birlikte, hemşehrilerimize daha huzurlu bir yaşam alanı sunma hedefimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz" dedi.Projelere ilişkin ihale tarihlerinin de belirlendiğini ifade eden Yıldız,"İl merkezinde 878 konut için ihale 6 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak, Diyadin ilçesinde 80 konut için ihale 4 Şubat 2025, Doğubayazıt ilçesinde 100 konut için ihale 15 Nisan 2025, Eleşkirt ilçesinde 80 konut için ihale 30 Mayıs 2025, Patnos ilçesinde 130 konut için ihale 7 Mart 2025, Taşlıçay ilçesinde 80 konut için ise ihale 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hamur ilçesi için yapılacak 150 konutun ihale tarihi ise daha sonra açıklanacaktır"ifadelerini kullandı.