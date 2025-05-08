Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ailede Rol Dağılımı ve Sorumluluklar" konulu söyleşi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.Aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim’in katılımıyla yapılan programa Erzurumlular yoğun ilgi gösterdi.Etkinliğe; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel ile çok sayıda davetli katıldı.Aile yapısının güçlendirilmesi, sorumluluk bilincinin artırılması ve aile içi rollerin dengeli paylaşımı konularının ele alındığı söyleşide, Saliha Erdim katılımcılara samimi ve bilgilendirici bir sunum yaptı. Etkinlik sonunda düzenlenen imza programında Erdim, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen program, katılımcılardan büyük beğeni topladı.