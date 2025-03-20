Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, 2. sınıf öğrencisi Ahmet Çimen’in akülü araba hayaline kayıtsız kalmadı.Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bir çocuğun gülümsemesi, dünyayı aydınlatır. Bir gönle dokunmak, iyiliği çoğaltmaktır. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olmak ise en büyük mutluluktur" denildi.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi bir iftar programında kendisinden akülü araç talebinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Çimen’i evinde ziyaret etti. 2020 yılında geçirdiği iş kazasında babasını kaybeden Ahmet’e akülü aracını hediye eden Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi böylece masum bir tebessüme vesile oldular.Ziyarette Vali Mustafa Çiftçi’ye; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haluk İlhan, Vakıflar Bölge Müdür Vekili İlhan Umut Akdaş ve Erzurum İnsani Yardım Derneği Şube Başkanı Ömer Onay eşlik etti.